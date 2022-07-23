Немцы высмеяли Бербок, которая испугалась фото Эрдогана с Путиным
Немцы подвергли критике главу МИД ФРГ Анналену Бербок, которая увидела угрозу в совместной фотографии Путина и Эрдогана.
В субботу, 23 июля 2022 года, читатели немецкой газеты «Вельт» прокомментировали реакцию министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на фото Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным в Тегеране.
Большая часть подписчиков издания уверены, что Бербок стоит взять пример с Эрдогана и наконец-то заняться настоящей дипломатией, а не ждать пока в Африке от голода умрут люди, а немцы замёрзнут зимой без российского газа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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