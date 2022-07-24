Огородники рассказали, как правильно поливать помидоры для богатого урожая

При выращивании помидоров нужно уделять внимание их поливу. При недостаточном или избыточном увлажнении возможно осыпание цветков, завязей, заражение растений грибковыми инфекциями.

Как часто поливать томаты:

Вопрос о частоте полива томатов является предметов оживленных споров опытных огородников. Некоторые считают, что делать это нужно как можно реже, чтобы они наращивали мощную корневую систему. Другие уверены, что вода жизненно необходима растениям.

Опытные агрономы советуют не впадать в крайности. Томаты в среднем нужно поливать 1-2 раза в неделю, но очень многое зависит от погодных условий. Единых рекомендаций не может дать никто. Если на улице жара, нельзя допускать пересыхания грунта.

Увлажнять его рекомендуется 1 раз в 3 дня. Растения, которые не получают нужное количество влаги будут наращивать корни. Но на урожайности такой подход скажется отрицательно. Томаты могут сбросить цветки и даже небольшие завязи. Это своего рода защитная реакция. Растения пытаются выжить, а формирование плодов отходит на второй план.

Мульчирование почвы позволяет поливать томаты реже. Под слоем соломы, травы, опилок или другой мульчи земля под томатами высыхает не так быстро, поэтому лить воду можно 2 раза в неделю в засушливую погоду и 1 раз в неделю, когда на улице прохладно.

Это рекомендации для защищенного грунта. Если томаты растут на грядках, следует учитывать количество выпадающих осадков и ориентироваться по ситуации.

Частое внесение воды для томатов тоже вреден. Избыточная влажность провоцирует развитие грибковых инфекций. Это особенно опасно во второй половине лета, когда повышается риск заражения фитофторозом, кладоспориозом.

Томаты лучше поливать реже, но обильно. Под каждый куст необходимо выливать по 3-5 л воды в зависимости от возраста растений, от периода вегетации.

Особенности процесса:

Томаты очень подвержены заражению грибковыми инфекциями, поэтому лить на них воду категорически запрещено. Полив должен осуществляться исключительно вокруг кустов, под корень, но на стебель тоже лить нельзя. Некоторые огородники сажают помидоры рядами, а воду льют в борозды между ними. Это очень удобно и исключает попадание воды на листья.

Поливать томаты в теплице лучше с утра, чтобы за день лишняя влага испарилась. Это очень важно, так как вечерние поливы могут спровоцировать кладоспориоз, фитофтороз, серую гниль.

Полив можно совмещать с внесением удобрений, но стоит быть осторожными. Лучше сначала полить томаты водой, дать ей впитаться, а на втором этапе внести под каждый куст раствор с добавлением удобрения.

Капельный полив для томатов использовать можно, но следует регулировать количество поступающей к кустам влаги.

Особое внимание стоит уделить температуре воды.

Нельзя использовать холодную воду, недавно выкачанную из колодца. Обязательно нужно дать ей немного постоять и нагреться. Если в процессе увлажнения почвы вода попала на листья, стебли, следует обработать посадки раствором Фитоспорина или использовать другие био препараты (Алирин, Гамаир).

Все эти меры помогают предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Поливать помидоры лучше реже, но обильно. При этом обязательно нужно учитывать погодные условия. Нельзя давать почве сильно пересыхать. Не рекомендуется резко менять степень увлажнения грунта. Слишком обильный полив после засухи может привести к растрескиванию плодов и другим неприятностям.