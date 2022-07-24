Огородники рассказали правду о пользе удобрения урожая дрожжами

Дрожжи – это комплексное удобрение для выращивания многих культур, в том числе для овощей и клубники.

Польза дрожжей для растений:

Состоят дрожжи из одноклеточных грибков. В них находятся все необходимые элементы для роста – углеводы, минералы, аминокислоты, витамин В, белки. Особую роль в развитии овощей и клубники играют цитокинин, ауксин, тианин.

Дрожжи положительно влияют на почву, улучшая ее микрофлору, защищают молодняк от болезней, являются для них питательной средой. Но, чтобы грибки нормально размножались, им нужно питание – лучше всего подойдет сахар. При брожении дрожжи выделяют углекислый газ.

Польза дрожжей для томатов, перца и клубники:

стимулируют рост зеленой массы;

питательная среда для саженцев;

активируют рост корней, увеличивают их количество в 2-5 раз;

растения становятся крепче, повышается иммунитет;

рассада меньше вытягивается;

саженцы быстрее приживаются, пересадку переносят без стрессов;

помогают укорениться розеткам земляники.

Томаты и перцы хорошо реагируют на дрожжевые удобрения. Раствором нельзя опрыскивать верхнюю часть растений. Листья могут пострадать от дрожжевой смеси.

Срок хранение дрожжевого раствора до 6 дней в холодильнике после приготовления. После переработки сахара грибки начинают выделять уксусную кислоту, вредную для растений. Лучше готовить состав на один раз, не запасая его впрок.

Рецепты дрожжевых подкормок:

Для подкормки томатов, перцев и клубники дрожжевыми растворами используют как сухие, так и свежие дрожжи. Во время брожения дрожжевой массы идет интенсивное поглощение кальция и калия.

Чтобы не было калиевого дефицита вместе с дрожжами добавляют в землю древесную золу. Можно ее растворять в дрожжевой смеси или рассыпать сухую золу перед поливом под каждый кустик.

Рецепт из свежих дрожжей:

Клубнику можно удобрять дрожжевым средством перед цветением и во время бутонизации, советуют это делать и в период появления ягод. Первое кормление для помидоров дрожжами делают через 10 дней после пересадки саженцев в открытый грунт, затем, когда начнется цветение.

Перец кормят дрожжевыми удобрениями во время цветения и плодоношения.

Ингредиенты:

50 г свежих дрожжей;

5 л теплой воды;

2,5 ст. л. сахара;

1/2 стакана золы;

250 мл настоя куриного помета (по желанию).

Рецепт приготовления:

Дрожжи разводят в воде.

Насыпают в смесь остальные компоненты, все перемешивают.

Оставляют бродить на 3 часа, а лучше на сутки, в теплом месте. Будет подниматься пена, поэтому емкость заполняют смесью наполовину.

1 л раствора разводят в ведре воды, выливают под каждый куст 2 стакана раствора.

Часто применять дрожжевые добавки не желательно, они служат питанием для других болезнетворных грибков. Достаточно вносить дрожжи 2 раза за сезон.

Рецепт из сухого продукта:

Дрожжевые грибки развиваются в сладкой и теплой среде. В холодной воде организмы не будут размножаться или процесс пойдет очень медленно. Удобрения вносят в почву, когда она прогреется свыше 15 градусов. В холодной земле действие грибков не будет эффективным.

Ингредиенты:

3 л воды;

11 г сухих дрожжей;

2 ст. л. сахара.

Пошаговый рецепт:

Дрожжи и сахар добавляют в теплую воду, перемешивают.

Оставляют для сбраживания в теплом помещении на 20 часов.

1 л состава смешивают с 10 л воды.

Под куст выливают 1-2 стакана смеси.

Поливают полученным раствором под корень. Перед применением любой подкормки растения необходимо полить. Удобрения вносят только во влажную и теплую землю.