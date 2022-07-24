Огородники рассказали правду о пользе удобрения урожая дрожжами
Дрожжи – это комплексное удобрение для выращивания многих культур, в том числе для овощей и клубники.
Польза дрожжей для растений:
Состоят дрожжи из одноклеточных грибков. В них находятся все необходимые элементы для роста – углеводы, минералы, аминокислоты, витамин В, белки. Особую роль в развитии овощей и клубники играют цитокинин, ауксин, тианин.
Дрожжи положительно влияют на почву, улучшая ее микрофлору, защищают молодняк от болезней, являются для них питательной средой. Но, чтобы грибки нормально размножались, им нужно питание – лучше всего подойдет сахар. При брожении дрожжи выделяют углекислый газ.
Польза дрожжей для томатов, перца и клубники:
стимулируют рост зеленой массы;
питательная среда для саженцев;
активируют рост корней, увеличивают их количество в 2-5 раз;
растения становятся крепче, повышается иммунитет;
рассада меньше вытягивается;
саженцы быстрее приживаются, пересадку переносят без стрессов;
помогают укорениться розеткам земляники.
Томаты и перцы хорошо реагируют на дрожжевые удобрения. Раствором нельзя опрыскивать верхнюю часть растений. Листья могут пострадать от дрожжевой смеси.
Срок хранение дрожжевого раствора до 6 дней в холодильнике после приготовления. После переработки сахара грибки начинают выделять уксусную кислоту, вредную для растений. Лучше готовить состав на один раз, не запасая его впрок.
Рецепты дрожжевых подкормок:
Для подкормки томатов, перцев и клубники дрожжевыми растворами используют как сухие, так и свежие дрожжи. Во время брожения дрожжевой массы идет интенсивное поглощение кальция и калия.
Чтобы не было калиевого дефицита вместе с дрожжами добавляют в землю древесную золу. Можно ее растворять в дрожжевой смеси или рассыпать сухую золу перед поливом под каждый кустик.
Рецепт из свежих дрожжей:
Клубнику можно удобрять дрожжевым средством перед цветением и во время бутонизации, советуют это делать и в период появления ягод. Первое кормление для помидоров дрожжами делают через 10 дней после пересадки саженцев в открытый грунт, затем, когда начнется цветение.
Перец кормят дрожжевыми удобрениями во время цветения и плодоношения.
Ингредиенты:
50 г свежих дрожжей;
5 л теплой воды;
2,5 ст. л. сахара;
1/2 стакана золы;
250 мл настоя куриного помета (по желанию).
Рецепт приготовления:
Дрожжи разводят в воде.
Насыпают в смесь остальные компоненты, все перемешивают.
Оставляют бродить на 3 часа, а лучше на сутки, в теплом месте. Будет подниматься пена, поэтому емкость заполняют смесью наполовину.
1 л раствора разводят в ведре воды, выливают под каждый куст 2 стакана раствора.
Часто применять дрожжевые добавки не желательно, они служат питанием для других болезнетворных грибков. Достаточно вносить дрожжи 2 раза за сезон.
Рецепт из сухого продукта:
Дрожжевые грибки развиваются в сладкой и теплой среде. В холодной воде организмы не будут размножаться или процесс пойдет очень медленно. Удобрения вносят в почву, когда она прогреется свыше 15 градусов. В холодной земле действие грибков не будет эффективным.
Ингредиенты:
3 л воды;
11 г сухих дрожжей;
2 ст. л. сахара.
Пошаговый рецепт:
Дрожжи и сахар добавляют в теплую воду, перемешивают.
Оставляют для сбраживания в теплом помещении на 20 часов.
1 л состава смешивают с 10 л воды.
Под куст выливают 1-2 стакана смеси.
Поливают полученным раствором под корень. Перед применением любой подкормки растения необходимо полить. Удобрения вносят только во влажную и теплую землю.
Опубликовано: Ангелина Крент
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