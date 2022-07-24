Огородники рассказали, чем стоит подкармливать клубнику во время плодоношения

Удобрений в магазинах много, какое покупать не ясно, а вырастить хороший урожай хочется.

Подкормка плодоносящей клубники гуматами калия:

Ранней весной под растения вносят азотные удобрения для активного наращивания зеленой массы. После появления завязей, клубнику подкармливают гуматом калия. Калийные соли гумусовых кислот поглощаются корнями, стимулируют обменные процессы, способствуют быстрому наливу и созреванию ягод.

В сухую погоду гряду, накануне подкормки, обильно поливают, жидкую подкормку гумата калия вносят во влажный грунт, норма внесения – 0,5 литра на один куст. Рабочий раствор готовят по инструкции, она указана на упаковке.

В продаже есть два вида препаратов:

жидкий концентрированный раствор;

порошок.

Жидкий концентрат отмеряют мерным стаканчиком, разводят в отстоянной воде. Порошок отмеряют мерной ложкой, растворяют в горячей воде, если сырьем для производства органо-минерального удобрения был бурый уголь, если лигнин или торф, то в холодной.

Препаратов продают много, всегда можно выбрать подходящий формат:

Гумат + 7 в жидкой форме − 20 мл на ведро;

Гумат + 7 в порошке − ⅓ чайной ложки;

GumiGold в порошке – 2 г на 10 л.

Применение гуматов во время плодоношения клубники имеет много плюсов: структурируют почву, способствуют росту микрофлоры, способствуют прибавке урожая, улучшает вкус ягод, сокращает срок созревания на 10%.

Органические подкормки:

При отсутствии базовых знаний и опыта минеральные удобрения опасно использовать во время плодоношения. Полезна клубника, выращенная в экологически чистых условиях, неграмотное использование промышленных препаратов ухудшает качество ягод. Не приносят вреда органические удобрения, поэтому их активно применяют летом.

Зола:

Древесная зола для клубники, растущей на кислой почве, − идеальное удобрение, в ней много калия, ее не любят вредители, возбудители грибковых заболеваний. Минерал важен во время активного завязывания плодов.

Золу вносят 2 способами:

посыпают гряду после полива (дождя);

готовят настой (200 г золы на 10 л воды) и поливают клубнику, примерный расход − 1 литр на куст.

Обычную клубнику подкармливают золой один раз, ремонтантные сорта плодоносят все лето, поэтому их удобряют в течение всего сезона.

Навоз:

Навозом подкармливают один раз в начале плодоношения.

Из него готовят жидкое удобрение для корневой подкормки:

1 часть навоза заливают 14 частями воды;

перемешивают;

емкость закрывают;

настаивают 2−3 дня.

Настой, перед применением, разводят водой в соотношении 1:1. Накануне подкормки, если почва сухая, клубнику обильно поливают. Если навоза нет, используют скошенную газонную траву, вырванные на огороде сорняки.

Бражку готовят в соотношении 1:6 (1 часть травы, 6 частей воды), настаивают 7−10 дней. Перед поливом удобрение разводят водой в соотношении 1:10.

Раствор борной кислоты:

Средство активно используют во время плодоношения для внекорневых подкормок.

Популярность борной кислоты зашкаливает по понятным причинам:

дешевая;

повышает урожайность на 30%;

отпугивает долгоносика.

Порошок не растворяется в холодной воде, поэтому используют кипяток. 2 г борной кислоты заливают 1 стаканом горячей воды, размешивают до полного растворения. Концентрированный раствор переливают в ведро, добавляют 10 л воды. Полученной жидкостью опрыскивают кусты клубники.