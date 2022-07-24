Премьер-министра Венгрии Орбана представитель МИД Украины обвинил в «пророссийской пропаганде»

Венгерского премьера Виктора Орбана обвинил в "пророссийской пропаганде" в своих социальных сетях пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Украинский дипломат в качестве подтверждения своих слов привел ряд заявлений венгерского премьера относительно России и событий, происходящих вокруг нее.

"Санкции не пошатнули Россию классический пример российской пропаганды", заявил Николенко.

С началом военной спецоперации, Венгрия заняла позицию отличную от позиции её партнеров по европейскому блоку.

Пока другие европейские страны усиливали секционное давление на Россию, премьер Орбан ставил под сомнение подобные меры, сообщается в репортаже РИА Новости.

По словам венгерского премьер-министра, Европа "выстреливает себе в лёгкое" ограничительными мерами, кои они наложили на российские энергоносители.

Венгрия же занимает выжидательную позицию. Она не пытается моментально порвать все связи с Москвой, а наоборот, выстраивает диалог с российским представительством.

В рамках этой политики на неделе в Москву приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто, чтобы договориться о дополнительных поставках газа.

На протяжении всего правления Виктора Орбана Венгрия пыталось выстроить стабильные отношения с Кремлем. Зачастую получая в свой адрес критику со стороны представителей западных стран.