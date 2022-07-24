Junge Welt: Латинская Америка отвернулась от США из-за санкций против РФ

Журналисты новостного агентства Junge Welt утверждают, что латиноамериканские страны отвернулись от США из-за антироссийских санкций.

Аналитик издания Junge Welt Фредерик Шнаттерер заявил, что государства Латинской Америки начинают отказываться от полноценного сотрудничества с США из-за западных санкций в отношении России, поскольку южноамериканские страны страдают из-за антироссийских ограничительных мер.

По мнению Шнаттерера, в Южной Америке поняли, что ей более выгоден экономический союз с Россией и Китаем, нежели с правительством США, которые пытается нанести стратегическое поражение России даже ценой благополучия соседних стран.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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