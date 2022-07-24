Захарова: американские политики умоляют делать фото с Лавровым

Мария Захарова сообщает, что дипломаты из США бегают по чужим домам с просьбой к людям не делать совместные фото с Лавровым.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поездку министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Каир, где российский политик должен провести рабочую встречу с египетской делегацией. По словам Захаровой, американские политики буквально бегают по домам местным жителей с просьбой не делать совместные фото с Лавровым.

По мнению Марии Захаровой, подобными действиями в США добиваются создания видимости того, что Сергей Лавров оказался в изоляции из-за российской специальной военной операции в Украине.