Дональд Трамп утверждает, что США не встанут на защиту стран Североатлантического альянса в случае войны между ними и Россией.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично заявил, что армия США не станет защищать государства-члены НАТО в случае, если Россия нападёт на страны Североатлантического альянса. По словам Трампа, ранее между ним и руководством НАТО состоялся диалог, в ходе которого бывший американский президент пообещал не становиться на защиту данного блока в случае его войны с Россией.

Примечательно, что в противовес позиции Трампа Джо Байден неоднократно заявлял, что святой обязанностью США является защита каждого дюйма территорий стран НАТО,