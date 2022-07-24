Трамп: США не будут защищать страны НАТО в случае нападения России
Дональд Трамп утверждает, что США не встанут на защиту стран Североатлантического альянса в случае войны между ними и Россией.
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично заявил, что армия США не станет защищать государства-члены НАТО в случае, если Россия нападёт на страны Североатлантического альянса. По словам Трампа, ранее между ним и руководством НАТО состоялся диалог, в ходе которого бывший американский президент пообещал не становиться на защиту данного блока в случае его войны с Россией.
Примечательно, что в противовес позиции Трампа Джо Байден неоднократно заявлял, что святой обязанностью США является защита каждого дюйма территорий стран НАТО,
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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