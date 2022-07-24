ВГА Херсонской области назвало референдум шансом выйти с «дикого поля»

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева уверена, что референдум о присоединении Херсона к России является шансом регина на выход с "дикого поля".

Официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева напомнила, что освоение данных территорий происходило при правлении Екатерины ll, однако после войны России с Турцией на Херсонщине образовалось дикое поле без дорог и местных жителей.

По словам Губаревой, теперь ситуация начала повторяться, однако референдум о присоединении Херсонской области к России станет настоящим шансом региона на выход с "дикого поля".