ВГА Херсонской области назвало референдум шансом выйти с «дикого поля»
Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева уверена, что референдум о присоединении Херсона к России является шансом регина на выход с "дикого поля".
Официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева напомнила, что освоение данных территорий происходило при правлении Екатерины ll, однако после войны России с Турцией на Херсонщине образовалось дикое поле без дорог и местных жителей.
По словам Губаревой, теперь ситуация начала повторяться, однако референдум о присоединении Херсонской области к России станет настоящим шансом региона на выход с "дикого поля".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Foreign Affairs: украинский конфликт может выйти из-под контроля
Трамп: США не будут защищать страны НАТО в случае нападения России
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ
Sunday Telegraph: Лиз Трасс разыгрывает «российскую карту» в борьбе за пост премьера Британии
Депутат Верховной рады Разумков предложил Украине воровать российский газ