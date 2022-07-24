Иранские власти ликвидировали «террористическую» сеть, связанную с Моссад
Иранские власти объявили, что ликвидировали «террористическую» сеть, связанную с израильской разведывательной службой «Моссад», сообщает агентство Irna.
«Несколько членов террористической шпионской сети, связанной с Моссадом, были арестованы», — сообщило агентство со ссылкой на заявление министерства разведки Ирана.
В заявлении уточняется, что подозреваемые «въехали в Иран через Иракский Курдистан».
«Они намеревались осуществить беспрецедентные диверсионно-террористические операции против особо важных районов и заранее определенных целей с использованием высокоэффективной оперативной техники и мощнейших взрывчатых веществ», — говорится в заявлении: « Их оружие, взрывчатые вещества и оборудование также были полностью конфискованы».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
NYT: Россия воспользовалась лазейкой в зерновом договоре для удара по Одессе
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Дональд Трамп: США должны прекратить тратить деньги на Украину
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ