Иранские власти ликвидировали «террористическую» сеть, связанную с Моссад

Иранские власти объявили, что ликвидировали «террористическую» сеть, связанную с израильской разведывательной службой «Моссад», сообщает агентство Irna.

«Несколько членов террористической шпионской сети, связанной с Моссадом, были арестованы», — сообщило агентство со ссылкой на заявление министерства разведки Ирана.

В заявлении уточняется, что подозреваемые «въехали в Иран через Иракский Курдистан».

«Они намеревались осуществить беспрецедентные диверсионно-террористические операции против особо важных районов и заранее определенных целей с использованием высокоэффективной оперативной техники и мощнейших взрывчатых веществ», — говорится в заявлении: « Их оружие, взрывчатые вещества и оборудование также были полностью конфискованы».