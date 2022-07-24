Греческий остров Лесбос эвакуируют из-за пожаров
В общей сложности 450 человек были эвакуированы из двух отелей и 92 домов из-за пожаров в Ватере на греческом острове Лесбос.
Береговая охрана Греции ранее сообщала, что девять человек, включая пятерых иностранцев, были эвакуированы с пляжа в этом районе.
Пожары в Греции — фотоиллюстрация
Пожар, возникший в лесах острова, из-за сильного ветра быстро распространился и стал угрожать жителям и туристам, отдыхающим в этом районе Лесбоса. Стихия распространяется по двум направлениям — в сторону деревень Вриса и Ватера. С ним борются семь пожарных самолетов и вертолет.
Пожар также был зарегистрирован в национальном парке Дадия в северо-восточном регионе Греции Эврос. Тушить его пытаются 320 пожарных с помощью 68 пожарных машин, а также множества волонтеров. Однако их усилиям мешает густой дым и отсутствие ветра.
Греция борется с волной ;fhs, которая, как ожидается, продлится еще 10 дней. В некоторых регионах температура может подняться до 42 градусов по Цельсию, что может вызвать новые пожары.
Опубликовано: Николай Скира
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