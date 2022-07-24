Суд признал виновным советника экс-президента США Дональда Трамра

Присяжные федерального суде Вашингтона признали Стива Бэннона, бывшего советника Дональда Трампа, виновным в неявке в комитет Конгресса по событиям 6 января. Незадолго до штурма Капитолия Бэннон сказал, что "разверзнется ад".

Как сообщает агентство Reuters, решение жюри было принято после менее чем трехчасового обсуждения. Ранее в течение двух дней опрашивали свидетелей.

Приговор должен быть оглашен 21 октября. По закону бывшему стратегу Дональда Трампа грозит от 30 дней до года тюрьмы и штраф в размере до 100 000 долларов.

Стиву Бэннону было предъявлено обвинение в том, что он не явился вовремя перед комитетом Конгресса по событиям 6 января 2021 года. Речь идет о штурме Капитолия сторонниками Трампа после его поражения на выборах.

Комитет хотел услышать Бэннона, так как, по его мнению, он сыграл важную роль в событиях. Ожидалось, что за день до беспорядков он как минимум дважды поговорит с Трампом. В своем подкасте он сказал, что «завтра разверзнется весь ад».

Бэннон проигнорировал вызов в комитет, заявив, что его переговоры с Трампом засекречены и могут стать предметом так называемого привилегия исполнительной власти, которая может позволить сохранить конфиденциальность содержания переговоров президента США. Аргумент Бэннона был отвергнут.

Защита бывшего советника Трампа уже заявила, что обжалует приговор. Сам Бэннон в интервью журналистам сказал, что он "проиграл битву, но не войну". Он охарактеризовал комитет Конгресса как "шоу".

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий во время голосования в Сенате. Спецслужба охраны здания и политиков оказалась недостаточно подготовлена ​​к нападению такого масштаба.

В день нападения на Капитолий погибли четыре человека. Одной из них была безоружная женщина, застреленная полицией . Полученные данные показывают, что остальные люди умерли по естественным причинам (включая инсульт). В результате беспорядков пострадали более сотни полицейских.

В 2016 году Бэннон стал главой предвыборного штаба Трампа, а после победы на выборах кандидата от Республиканской партии на него были возложены функции старшего советника и главы стратегов Белого дома. Он ушел в отставку в августе 2017 года. В прошлом был главой правого интернет-портала Breitbart News. Его также обвиняли в связях с крайне правыми кругами, пропагандирующими превосходство белой расы.