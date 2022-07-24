Шольц уже три недели не отвечает на запросы Киева о поставках обещанного оружия

По данным газеты Welt am Sonntag, обещанные правительством Германии поставки оборонительного вооружения Украине, по-видимому, значительно задерживаются.

"Украина может заказать, а Германия заплатит" — такое обещание правительства Германии цитирует воскресный выпуск издания Welt am Sonntag (WamS). Теперь Киев хочет купить ЗРК Iris у немецкой промышленности. Однако газета выяснила, что канцлер Олаф Шольц оставляет запрос без ответа уже три недели.

В начале июля правительство Украины запросило у Берлина возможность закупки 11 зенитно-ракетных комплексов Iris-T SLM у Diehl Defense, сообщает газета со ссылкой на киевские правительственные круги. Министерство экономики в Берлине отреагировало положительно, но правительство не решилось согласиться на эту поддержку, которую Киев назвал "необходимой".

В заявлении правительства в начале июня канцлер Олаф Шольц заявил, что с каждой системой Iris Германия дает Украине возможность "защитить целый крупный город от атак российской авиации".

Газета сообщает, что стоимость одной системы составляет 140 миллионов евро. Украина хочет закупать оружие напрямую у производителя оружия Diehl Defense в Баден-Вюртемберге.

В начале июня канцлер Олаф Шольц пообещал Украине предоставить одну такую ​​систему "в ближайшие недели". Между тем, говорят, что это произойдет до конца года, пишет немецкая газета со ссылкой на источники в Киеве.

Что касается остальных десяти систем, то производитель не сможет запустить производство до тех пор, пока правительство Германии не даст добро. В настоящее время обсуждается период от 4 до 5 лет для всей поставки.

Как сообщает Welt am Sonntag, Украина также обратилась к правительству Германии за финансовой поддержкой, сообщают в киевских правительственных кругах. Однако правительство Германии задерживает эту помощь.

В основном речь идет о деньгах так называемого помощь федерального правительства в модернизации. Этот специальный бюджет в федеральном бюджете был создан в 2016 году, чтобы помочь Ираку, Иордании, Тунису, Мали и Нигерии вооружить их армии.

В середине апреля правительство увеличило бюджет до двух миллиардов евро и пообещало, что большая часть будет выделена Украине. Параллельно ЕС предоставил государствам-членам 2,5 миллиарда евро, чтобы помочь Украине закупать оружие напрямую у производителей.