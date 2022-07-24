В Иране ликвидирована сеть агентов израильского Моссада
Силы безопасности Исламской Республики Иран арестовали сеть агентов, работающих на Израиль, прежде чем они смогли провести диверсии и террористические операции, сообщило в субботу Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Официальное информационное агентство Ирана сообщило, что агенты, которые были в контакте с израильским Моссадом, проникли в страну из Курдистана на севере Ирака для проведения актов саботажа и террористических операций с использованием самых современных технологий.
"Все они были схвачены, а их оружие, взрывчатые вещества, технические средства и средства связи были обнаружены и конфискованы", — говорится в сообщении.
В заявлении не указано, сколько подозреваемых было арестовано, не указана их национальность и не указаны их предполагаемые цели.
Офис премьер-министра Израиля, курирующий Моссад, отказался от комментариев.
Иран регулярно сообщает о задержании людей, предположительно занимающихся шпионажем в пользу зарубежных стран, в том числе США и Израиля.
Опубликовано: Николай Скира
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