В Иране ликвидирована сеть агентов израильского Моссада

Силы безопасности Исламской Республики Иран арестовали сеть агентов, работающих на Израиль, прежде чем они смогли провести диверсии и террористические операции, сообщило в субботу Reuters со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Официальное информационное агентство Ирана сообщило, что агенты, которые были в контакте с израильским Моссадом, проникли в страну из Курдистана на севере Ирака для проведения актов саботажа и террористических операций с использованием самых современных технологий.

"Все они были схвачены, а их оружие, взрывчатые вещества, технические средства и средства связи были обнаружены и конфискованы", — говорится в сообщении.

В заявлении не указано, сколько подозреваемых было арестовано, не указана их национальность и не указаны их предполагаемые цели.

Офис премьер-министра Израиля, курирующий Моссад, отказался от комментариев.

Иран регулярно сообщает о задержании людей, предположительно занимающихся шпионажем в пользу зарубежных стран, в том числе США и Израиля.