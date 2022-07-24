Синоптики спрогнозировали вероятность сорокоградусной жары в Москве
Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали вероятность сорокоградусной жары в Москве и сообщили, что температура не подниматься до данной отметки.
Как сообщили синоптики в интервью РИА Новости Вероятность 40-градусной жары в Москве нулевая, финал июля и август будут теплыми, но не экстремально знойными.
На фоне заявлений российских синоптиков, европейская ситуация по прогнозу погоду выглядит удручающе.
Ранее сообщалось, что в южной части Европы температурный столбик превысил отметку в 40 градусов. Из-за жары в Португалии и Испании погибло по оценкам местного Минздрава более 1900 человек.
В свою очередь Греция продолжает справляться с лесными пожарами начавшиеся на юго-востоке страны.
Опубликовано: Марчик Артём
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