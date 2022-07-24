Украина позволит Турции закупать зерно почти даром взамен на защиту
Турция сможет за символическую сумму закупать зерно у Украины по новым соглашениям.
Ранее были подписаны соглашения между Российской Федерацией, Турцией и Организацией объединенных наций о вывозе зерна с территории Украине.
При этом в данном случае от такого соглашения выиграет не только Украина, которая сможет вывозить зерно и продавать его, но и Турция
Изначально Турция должна была заниматься контролем за вывозом зерна и безопасностью судов.
Сейчас же стало известно, что Турции это соглашение выгодно не в меньшей степени, чем Украине.;
Турки смогут закупать зерно у Украины по цене, которая будет существенно ниже рыночной.
Опубликовано: Николай Скира
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