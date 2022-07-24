В Иране проведена первая за два года публичная казнь
Как сообщают неправительственные организации, в Иране состоялась первая за два года публичная казнь. Мужчину повесили на месте преступления, сообщает Iran Human Rights.
Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на неправительственную организацию Iran Human Rights, повешенным является Иман Сабзикар. Его признали виновным в убийстве полицейского.
Иман Сабзикар был повешен на месте преступления в Ширазе. Казнь состоялась в субботу, 23 июля.
Последняя подтвержденная публичная казнь в Иране была проведена 11 июня 2020 года. Iran Human Rights, норвежская правозащитная неправительственная организация в ближневосточной стране, охарактеризовала публичную казнь как "средневековую практику".
Публичное возобновление этого жестокого наказания призвано отпугнуть и запугать людей, заявил директор IHR Махмуд Амира-Могхаддам.
В социальных сетях циркулируют фото и видео, якобы запечатлевшие казнь, хотя их подлинность сомнительна. На них изображен мужчина, одетый в типичную иранскую тюремную одежду с голубыми и черными полосками. Мужчину повесили в нескольких метрах над землей на веревке, прикрепленной к крану грузовика.
Чтобы предотвратить "средневековую практику", говорит Амири-Могхаддам, в акции протеста против смертной казни и публичных казней должно быть вовлечено еще больше людей. Он добавил, что это также поможет международному сообществу занять "твердую позицию".
В Иране смертная казнь обычно проходит в тюрьмах. По мнению активистов, публичные казни используются как средство запугивания граждан. Особенно они практикуются, когда преступление касается убийства сотрудника силовых структур.
Опубликовано: Николай Скира
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