Захарова заявила, что ракеты «Калибр» уничтожили военную инфраструктуру в Одессе
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия атаковала не гражданский объект в Одесе, а военный.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 24 июля подтвердила обстрел Россией одесского порта.
Она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который назвал удар России по Одесе «вопиющим русским варварством».
Захарова заявила, что российские ракеты «Калибр» ударили по объекту военной инфраструктуры одесского порта.
Пресс-секретарь МИД РФ сказала, что высокоточные ракеты поразили украинский военный катер в порту.
Ранее мировые СМИ обвинили Россию в ударе по Одесе после того, как Турция, Украина и ООН договорились о вывозе зерна из одесских портов.
Украина сообщила о том, что готова частично разминировать порт в Одесе в логистических целях.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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