Зеленский заявил о начале контрнаступления ВСУ в Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером в своем очередном выступлении в социальных сетях заявил, что украинская армия шаг за шагом входит в Херсонскую область, сообщает "Интерфакс-Украина".
Эти сообщения подтверждаются Институтом военных исследований (ISW), который заявил, что украинские силы, вероятно, начали контрнаступление в Херсонской области на юге Украины или готовились к нему.
"Однако общедоступные данные не дают полной картины этой кампании", — говорится в отчете.
Американский аналитический центр добавил, что между линией фронта и городом Херсоном, столицей региона, есть сельские районы с небольшими городами.
Это означает, что информация о передвижении войск и взятии территорий под контроль отдельными армиями не обязательно доходит до общественности.
В своем выступлении Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена и весь американский народ за очередной пакет помощи на сумму 270 миллионов долларов.
Опубликовано: Николай Скира
-
Подкормка деревьев в июле: чем и как нужно подкормить для хорошего урожая
Подкормка в июле - важная процедура для получения сладких и сочных плодов, т.к. в этот период начинается закладка цветочных почек на грядущий год. Разберемся, когда и как нужно вносить органическую и неорганическую подкормки.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
В Иране проведена первая за два года публичная казнь
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
Украина позволит Турции закупать зерно почти даром взамен на защиту
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ