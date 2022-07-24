Зеленский заявил о начале контрнаступления ВСУ в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером в своем очередном выступлении в социальных сетях заявил, что украинская армия шаг за шагом входит в Херсонскую область, сообщает "Интерфакс-Украина".

Эти сообщения подтверждаются Институтом военных исследований (ISW), который заявил, что украинские силы, вероятно, начали контрнаступление в Херсонской области на юге Украины или готовились к нему. 

"Однако общедоступные данные не дают полной картины этой кампании", — говорится в отчете.

Американский аналитический центр добавил, что между линией фронта и городом Херсоном, столицей региона, есть сельские районы с небольшими городами. 

Это означает, что информация о передвижении войск и взятии территорий под контроль отдельными армиями не обязательно доходит до общественности.

В своем выступлении Зеленский также поблагодарил президента США Джо Байдена и весь американский народ за очередной пакет помощи на сумму 270 миллионов долларов.

Опубликовано: Николай Скира

 

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