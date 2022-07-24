В России зарегистрировано 7 523 новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 7523 новых случая заболевания COVID-19, умерли 37 человек.

Об этом сообщили журналистом в координационном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Количество госпитализаций за сутки составило 757 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 36,9%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 18 субъектах РФ. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ", - говорится в сообщении.

Вместе с этим, как отмечают представители штаба, выздоровели за сутки от Covid-19 4812 человек. А это на 0,2 больше в сравнении с 23 июля 2022 года, - отмечают в штабе.

Данные сообщения были сделаны на фоне открытия нового штампа коронавируса под неофициальным названием "Кентавр". Однако подъем заболеваемости в России связан с предыдущим штампом и представляет собой "мини-волну" отмечает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с Ura.ru.