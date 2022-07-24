Лавров посетил с визитом президента Египта в Каире

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Египта Ас-Сиси в Каире.

В ходе визита в Каир, Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Сама запланированная встреча прошла во дворце "Иттихадия".

Также министр планирует пообщаться с с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с генеральным секретарём Лаг Ахмедом Абульгейтом.

Визит Лаврова в Каир открывает его пятидневные турне по странам Африки. О своей поездке Лавров сообщил ещё пару дней назад в интервью РИА Новости и RТ. Министру предстоит посетить ещё Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

Накануне своего отъезда из России Лавров опубликовал статью в египетской газете Al-ahram, конголезской Les Dépêches de Brazzaville, угандийской New Vision и эфиопской Ethiopian Herald. В ней министр подчеркивал, что Россия последовательно выступает за укрепление позиций Африки с учетом "культурно-цивилизационного многообразия мира", сообщается в статье РБК.

На повестке данного турне стоят вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсуждение международных событий в регионе и мире.