Лавров посетил с визитом президента Египта в Каире
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Египта Ас-Сиси в Каире.
В ходе визита в Каир, Сергей Лавров встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Сама запланированная встреча прошла во дворце "Иттихадия".
Также министр планирует пообщаться с с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с генеральным секретарём Лаг Ахмедом Абульгейтом.
Визит Лаврова в Каир открывает его пятидневные турне по странам Африки. О своей поездке Лавров сообщил ещё пару дней назад в интервью РИА Новости и RТ. Министру предстоит посетить ещё Эфиопию, Уганду и Республику Конго.
Накануне своего отъезда из России Лавров опубликовал статью в египетской газете Al-ahram, конголезской Les Dépêches de Brazzaville, угандийской New Vision и эфиопской Ethiopian Herald. В ней министр подчеркивал, что Россия последовательно выступает за укрепление позиций Африки с учетом "культурно-цивилизационного многообразия мира", сообщается в статье РБК.
На повестке данного турне стоят вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсуждение международных событий в регионе и мире.
Опубликовано: Артем
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