Захарова подтвердила ракетный удар ВС РФ по одесскому порту, отметив, что был затоплен украинский военный катер

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что за ракетным обстрелом пора Одессы стояли россияне. Она также отметила, что российская ракета "Калибр" поразила военный объект, сообщает ТАСС.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", — написала в Telegram глава МИД России.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия заявила, что "не имеет никакого отношения к нападению на Одессу".

В субботу российская армия атаковала торговый порт в Одессе маневрирующими ракетами "Калибр". Как писали СМИ Украины, две ракеты якобы были сбиты средствами ПВО, две ракеты попали в портовую инфраструктуру.

Ранее в пятницу, 22 июля представители Украины и России заключили два отдельных зеркальных соглашения с Турцией и ООН , чтобы разблокировать экспорт украинского зерна через черноморские порты.

Это должно было гарантировать безопасные морские коридоры к трем украинским портам: Одессы, Черноморска и Южного.