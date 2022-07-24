Захарова сообщила об ударе ВС РФ по военному катеру в порту Одессы
Российский дипломат Мария Захарова рассказала об уничтожении российскими солдатами объекта военной инфраструктуры ВСУ в порту Одессы.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в «вопиющем варварстве» российских солдат после ракетного удара в одесском порту.
Захарова заявила, в результате высокоточного удара ракетой «Калибр» был ликвидирован украинский военный катер, никакого ущерба объектам портовой инфраструктуры в Одессе военнослужащими РФ нанесено не было.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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