Захарова сообщила об ударе ВС РФ по военному катеру в порту Одессы

Российский дипломат Мария Захарова рассказала об уничтожении российскими солдатами объекта военной инфраструктуры ВСУ в порту Одессы.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в «вопиющем варварстве» российских солдат после ракетного удара в одесском порту.

Захарова заявила, в результате высокоточного удара ракетой «Калибр» был ликвидирован украинский военный катер, никакого ущерба объектам портовой инфраструктуры в Одессе военнослужащими РФ нанесено не было.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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