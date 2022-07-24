Глава МИД России Лавров направился с визитом в Египет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Египет, который до сих пор занимал нейтральную позицию по российско-украинскому конфликту.

По сообщению МИД Египта, Лавров запланировал встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Переговоры в Каире направлены на расширение дипломатических и торговых связей в противодействие санкционной политике Запада.

Как сообщает RT, Лавров также посетит Эфиопию, Уганду и Демократическую Республику Конго в рамках поездки в Африку.

В воскресенье Лавров встретится с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом. Он также обратится к постоянным представителям организации.