Глава МИД России Лавров направился с визитом в Египет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Египет, который до сих пор занимал нейтральную позицию по российско-украинскому конфликту.
По сообщению МИД Египта, Лавров запланировал встречу с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.
Переговоры в Каире направлены на расширение дипломатических и торговых связей в противодействие санкционной политике Запада.
Как сообщает RT, Лавров также посетит Эфиопию, Уганду и Демократическую Республику Конго в рамках поездки в Африку.
В воскресенье Лавров встретится с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абул Гейтом. Он также обратится к постоянным представителям организации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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