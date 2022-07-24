Зеленский все еще верит в победу Киева спустя пять месяцев с начала СВО

Ровно через пять месяцев после начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский продемонстрировал уверенность в победе в Киеве.

«Эта война не сломила Украину и не сломит», — заявил глава государства в Telegram. Зеленский подчеркнул: «Мы не сдадимся. Мы защитим то, что принадлежит нам. Мы победим!».

Несмотря на войну, жизнь в Украине продолжается, заявил Зеленский, опубликовав фотографии борьбы людей против российского вторжения.

«Она (война) уж точно не сделает нас заложниками того ужаса, который захватчики принесли на нашу землю», - резюмировал президент Украины.