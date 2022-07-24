В Шри-Ланке президентский дворец готов к открытию после демонтажа протестного лагеря
Президентский дворец Шри-Ланки вновь откроется в понедельник, сообщила полиция республики, после демонтажа протестного лагеря.
«Президентский дворец готов открыться в понедельник», — заявил представитель полиции AFP в воскресенье на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить со СМИ.
Он добавил, что на место выехали эксперты, чтобы собрать доказательства ущерба, причиненного протестующими.
Опубликовано: Тарас Медведев
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В Шри-Ланке президентский дворец готов к открытию после демонтажа протестного лагеря
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