В Шри-Ланке президентский дворец готов к открытию после демонтажа протестного лагеря

Президентский дворец Шри-Ланки вновь откроется в понедельник, сообщила полиция республики, после демонтажа протестного лагеря.

«Президентский дворец готов открыться в понедельник», — заявил представитель полиции AFP в воскресенье на условиях анонимности, поскольку он не уполномочен говорить со СМИ.

Он добавил, что на место выехали эксперты, чтобы собрать доказательства ущерба, причиненного протестующими.