Стрельба в университете на Филиппинах унесла жизни трех человек
Три человека были убиты в результате стрельбы в университете в Маниле в воскресенье, по заявлению властей, речь идет о преднамеренном убийстве.
Инцидент произошел в Университете Атенео де Манила, когда студенты-юристы и их семьи прибыли на выпускную церемонию, на которой присутствовал председатель Верховного суда.
По сообщению мэра Манилы Джой Бельмонте на церемонии присутствовала дочь экс-мэра Роуз Фуригей.
Роуз прибыла на церемонию вместе с помощником, когда на них было совершено покушение. В ситуацию попытался вмешаться охранник колледжа, который также был убит.
Подозреваемый в стрельбе взят под стражу. Дочь Роуз Фуригей получила ранения и находится в «стабильном состоянии» в больнице, сообщила полиция.
«Мы очень расстроены и огорчены этим событием», — сказала Джой Бельмонте агентству AFP.
Стрельба в школах и колледжах на Филиппинах редкость, несмотря на нестрогие правила обращения с оружием. А вот целенаправленные убийства политиков — обычное дело, особенно во время выборов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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