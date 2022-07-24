Стрельба в университете на Филиппинах унесла жизни трех человек

Три человека были убиты в результате стрельбы в университете в Маниле в воскресенье, по заявлению властей, речь идет о преднамеренном убийстве.

Инцидент произошел в Университете Атенео де Манила, когда студенты-юристы и их семьи прибыли на выпускную церемонию, на которой присутствовал председатель Верховного суда.

По сообщению мэра Манилы Джой Бельмонте на церемонии присутствовала дочь экс-мэра Роуз Фуригей.

Роуз прибыла на церемонию вместе с помощником, когда на них было совершено покушение. В ситуацию попытался вмешаться охранник колледжа, который также был убит.

Подозреваемый в стрельбе взят под стражу. Дочь Роуз Фуригей получила ранения и находится в «стабильном состоянии» в больнице, сообщила полиция.

«Мы очень расстроены и огорчены этим событием», — сказала Джой Бельмонте агентству AFP.

Стрельба в школах и колледжах на Филиппинах редкость, несмотря на нестрогие правила обращения с оружием. А вот целенаправленные убийства политиков — обычное дело, особенно во время выборов.