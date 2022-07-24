Глава МИД Египта и Лавров обсудили способы решения конфликта на Украине

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его российский коллега Сергей Лавров провели переговоры по поводу способов завершения российско-украинского конфликта.

Глава МИД Египта Самех Шукри 24 июля заявил, что поговорил с российским министром Сергеем Лавровым по поводу ситуации на Украине.

Шукри говорит, что темой разговора было политическое, мирное урегулирование разногласий.

Египетский министр проявил намерение дипломатическими способами и с помощью мудрости привести стороны к согласию.

Он добавил, что среди тем общения была и другая международная повестка.