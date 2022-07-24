Глава МИД Египта и Лавров обсудили способы решения конфликта на Украине
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри и его российский коллега Сергей Лавров провели переговоры по поводу способов завершения российско-украинского конфликта.
Глава МИД Египта Самех Шукри 24 июля заявил, что поговорил с российским министром Сергеем Лавровым по поводу ситуации на Украине.
Шукри говорит, что темой разговора было политическое, мирное урегулирование разногласий.
Египетский министр проявил намерение дипломатическими способами и с помощью мудрости привести стороны к согласию.
Он добавил, что среди тем общения была и другая международная повестка.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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