New York Times: Отношени Эрдогана к России сводит с ума администрацию Байдена

Как сообщает американское издание The NY Times, в администрации Байдена недовольны переговорами Турции и России.

Автор американской авторитетной газеты The New York Times Майкл Кроули пишет, что отношения Эрдогана с Россией раздражают правительство США.

По словам обозревателя, действия президента Турции в в отношении России буквально сводят с ума администрацию Джо Байдена.

Также на страницах газеты сказано, что внешняя политика Турции стала головной болью для американского правительства в последнее время.

"Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России, - говорится в публикации и отмечается, что это не единственное спорное действие турецкого лидера", - пишет автор.

Опубликовано: Николай Скира

 

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