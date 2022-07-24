New York Times: Отношени Эрдогана к России сводит с ума администрацию Байдена
Как сообщает американское издание The NY Times, в администрации Байдена недовольны переговорами Турции и России.
Автор американской авторитетной газеты The New York Times Майкл Кроули пишет, что отношения Эрдогана с Россией раздражают правительство США.
По словам обозревателя, действия президента Турции в в отношении России буквально сводят с ума администрацию Джо Байдена.
Также на страницах газеты сказано, что внешняя политика Турции стала головной болью для американского правительства в последнее время.
"Это не только противоречит антироссийской политике Запада, но и разрушает нарратив стран НАТО о глубоко изолированных Иране и России, - говорится в публикации и отмечается, что это не единственное спорное действие турецкого лидера", - пишет автор.
Опубликовано: Николай Скира
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