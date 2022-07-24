В Приморье формируется отряд добровольцев «Тигр», который через месяц отправится на Донбасс

Власти Приморья оказали содействие в организации обучения и формировании батальона добровольцев «Тигр».

Добровольцы проходят подготовку на полигоне морской пехоты в течение месяца. Они вспоминают навыки владения оружием и тактику боя, а также дополнительно овладевают работой с артустанвоками и минометами.

После обучения добровольцев ждет экзамен, который определит призвание, помощь нужна везде, если кто-то не владеет оружием сможет помогать врачам и волонтерам.

Правительство Приморья обеспечивает полную экипировку батальона, обмундированием, квадрокоптерами и связью, всем тем, что поможет облегчить их дальнейшую службу в составе коалиции СВО на Донбассе.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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