В Приморье формируется отряд добровольцев «Тигр», который через месяц отправится на Донбасс
Власти Приморья оказали содействие в организации обучения и формировании батальона добровольцев «Тигр».
Добровольцы проходят подготовку на полигоне морской пехоты в течение месяца. Они вспоминают навыки владения оружием и тактику боя, а также дополнительно овладевают работой с артустанвоками и минометами.
После обучения добровольцев ждет экзамен, который определит призвание, помощь нужна везде, если кто-то не владеет оружием сможет помогать врачам и волонтерам.
Правительство Приморья обеспечивает полную экипировку батальона, обмундированием, квадрокоптерами и связью, всем тем, что поможет облегчить их дальнейшую службу в составе коалиции СВО на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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