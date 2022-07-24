«Атлетико» уволит Гризманна, чтобы освободить место для Роналду

По завершении контракта с «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду готов покинуть «красных дьяволов», лишенных выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как сообщает Sunday Times , «Атлетико Мадрид» мечтает «расстелить для него красную дорожку» больше, чем когда-либо. Даже если это будет означать расставание с Антуаном Гризманном, возвращение которого в прошлом году не дало должного эффекта.

The Sunday Times утверждает, что Гризманна предлагали в разные клубы, включая PSG. За отрицательный ответ парижского клуба «Атлетико» не отчаивается, тем более что Роналду, легенда «Реала», был бы в восторге от мысли вернуться в город, который он так любит.

The Sunday Mirror , со своей стороны, утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить свою португальскую мегазвезду, но только в аренду. Следовательно, это означало бы предварительное продление контракта.

«Красные дьяволы» жаждут положительного завершения своего романа с Роналду, поэтому они отказываются продавать его напрямую.