Мария Захарова оставила свой комментарий на события с поражением ракетой украинского корабля в порту Одессы.

«Ракеты „Калибр“ уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу», — отметила она в своем Телеграм.

Тем самым Захарова ответила на украинский мем начала СВО, когда был уничтожен российский военный корабль.

К слову, заявления ООН и Киева о том, что Россия попыталась нарушить соглашение об экспорте зерна, могут быть опровергнуты ввиду того, что атака была проведена не на объекты инфраструктуры по отгрузке продовольствия, а именно на военные объекты.

Как подтвердило сегодня Минобороны РФ, атака проводилась на военный корабль в порту Одессы и склад противокорабельных ракет «Гарпун».