Десять человек стали жертвами разрушительного наводнения в Йемене

Десять человек, в том числе четверо детей, погибли в воскресенье в результате наводнения и обрушения здания после проливных дождей, обрушившихся на столицу Йемена и ее окрестности.

Как сообщают власти, четверо детей погибли в результате обрушения здания в Сане, а еще шесть человек погибли в автомобиле, унесенном ливневым потоком в пригороде столицы.

Каждый год на Йемен обрушиваются проливные дожди, из-за которых уровень рек становится опасным. Трехэтажное здание в историческом районе Саны рухнуло, в результате чего погибли четверо детей, уточнил AFP врач местной больницы.