Десять человек стали жертвами разрушительного наводнения в Йемене
Десять человек, в том числе четверо детей, погибли в воскресенье в результате наводнения и обрушения здания после проливных дождей, обрушившихся на столицу Йемена и ее окрестности.
Как сообщают власти, четверо детей погибли в результате обрушения здания в Сане, а еще шесть человек погибли в автомобиле, унесенном ливневым потоком в пригороде столицы.
Каждый год на Йемен обрушиваются проливные дожди, из-за которых уровень рек становится опасным. Трехэтажное здание в историческом районе Саны рухнуло, в результате чего погибли четверо детей, уточнил AFP врач местной больницы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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