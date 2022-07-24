Лавров: Россия готова возобновить переговоры с Украиной
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры с правительством Украины.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пресс-конференции после переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри в Каире заявил о готовности РФ провести переговоры с Украиной.
Лавров отметил, что правительство России поддерживает решения украинского вопроса дипломатическим путём, однако представители киевского режима по каким-то ведомым только им причинам не желают возобновлять мирные переговоры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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