Лавров заявил, что Россия не будет просить у Запада снятия санкций
Глава Российского МИДа Сергей Лавров высказался о продовольственном кризисе в мире.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не просит у стран запада снятия антироссийских санкций.
При этом, отмечает глава российского внешнеполитического ведомства, Западу стоит решить проблемы с вывозом зерна из Украины, которые сам же Запад и устроил.
По словам Лаврова, санкции вводились не против продовольствия, а против предприятий, которые его поставляют.
"У нас все платежи по поставках продовольствия осуществляются через Россельхозбанк, он одним из первых был включен в санкционный список", - сказал Лавров.
Опубликовано: Николай Скира
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