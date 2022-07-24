Лавров заявил, что Россия не будет просить у Запада снятия санкций

Глава Российского МИДа Сергей Лавров высказался о продовольственном кризисе в мире.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не просит у стран запада снятия антироссийских санкций.

При этом, отмечает глава российского внешнеполитического ведомства, Западу стоит решить проблемы с вывозом зерна из Украины, которые сам же Запад и устроил.

По словам Лаврова, санкции вводились не против продовольствия, а против предприятий, которые его поставляют.

"У нас все платежи по поставках продовольствия осуществляются через Россельхозбанк, он одним из первых был включен в санкционный список", - сказал Лавров.