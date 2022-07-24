Черноморские порты Украины готовят караван для отправки партии зерна
После заключения соглашения об экспорте украинского зерна три черноморских порта, при международном посредничестве, приступили к подготовке отгрузок.
Ведутся работы по открытию портов в Одессе, Черноморске и Южном, сообщили в ведомстве Украины, отвечающем за морские порты, в Facebook.
Согласно договоренности, достигнутой в пятницу в Стамбуле, морские конвои будут подготовлены для экспорта зерна по морю, говорится в сообщении. Формируется караван, который должен вести головной корабль.
Власти попросили судоходные компании зарегистрировать для этого свои суда.
В то же время правительство США сомневается в доверии России к сделке по экспорту зерна после ракетного удара по украинскому порту Одесса.
Атака вызвала «серьезные сомнения» в непричастности России, заявил госсекретарь США Блинкен.
Опубликовано: Тарас Медведев
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