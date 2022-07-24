Офицер НВС Латвии предупредил, что латышей «будут сгонять на фронт», но не всех

В эфире TV24 латвийский офицер Янис Слайдиньш предупредил сограждан, что в республике готовится масштабная призывная кампания.

Капитан Национальных вооруженных сил (НВС) и начштаба ополчения «Земессардзе», Янис отметил, что мобилизация будет проведена не только в знак отражения вторжения в Латвию.

«Это не будет так быстро. Будет достаточно времени, чтобы обучить призывников», — отметил он.

При этом он отметил, что «на фронт» не будут отправлять всех новобранцев.

«Это было бы неразумно, поскольку есть достаточно много задач, которые и в тылу могут быть очень важными — охрана объектов критической инфраструктуры, патрулирование, обеспечение порядка, отлов диверсантов», — отметил латвийский офицер.

Минобороны Латвии объявило в июле о постепенном введении обязательной воинской повинности для граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Все они обязаны будут пройти военную службу, причем если для мужчин эта повинность обязательна, то для женщин – добровольна.