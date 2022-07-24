Лавров заявил, что Россия не нуждается в снятии введённых в отношении неё санкций Запада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что антироссийские санкции никак не сказываются на развитии России.
В воскресенье, 24 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в пресс-конференции после переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри поделился с представителями СМИ личным мнением касательно эффективности антироссийских санкций США и ЕС.
Лавров заявил, что санкции Запада позволяют развивать российскую экономику совместно с надёжными союзниками, поэтому дипломат утверждает, что РФ не просит отменять введённые против неё ограничения.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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