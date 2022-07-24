Оздемир раскритиковал смягчение Еврокомиссией экологических норм для  фермеров

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал заявление Комиссии ЕС о смягчении экологических норм для фермеров с целью увеличения производства зерна.

«Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за устойчивую сельскохозяйственную политику, Комиссия ЕС толкает страны-члены в яму», — сказал Оздемир.

Комиссия избегает негодования со стороны части сельскохозяйственного сектора по поводу целей устойчивого развития и перекладывает ответственность на государства-члены.

Оздемир предупредил, что он может ослабить экологические нормы только в том случае, если ужесточит их в другом месте.

Однако Оздемир скептически относится к полному отказу от запланированного выделения четырех процентов пахотных земель.

«Существуют значительные рычаги, которые Брюссель, к сожалению, не задействовал», — сказал федеральный министр.