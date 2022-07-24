Оздемир раскритиковал смягчение Еврокомиссией экологических норм для фермеров
Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир раскритиковал заявление Комиссии ЕС о смягчении экологических норм для фермеров с целью увеличения производства зерна.
«Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за устойчивую сельскохозяйственную политику, Комиссия ЕС толкает страны-члены в яму», — сказал Оздемир.
Комиссия избегает негодования со стороны части сельскохозяйственного сектора по поводу целей устойчивого развития и перекладывает ответственность на государства-члены.
Оздемир предупредил, что он может ослабить экологические нормы только в том случае, если ужесточит их в другом месте.
Однако Оздемир скептически относится к полному отказу от запланированного выделения четырех процентов пахотных земель.
«Существуют значительные рычаги, которые Брюссель, к сожалению, не задействовал», — сказал федеральный министр.
Опубликовано: Тарас Медведев
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