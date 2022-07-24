Макрон разочарован отсутствием прогресса в ядерной сделке Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил Ирану разочарование в связи с отсутствием прогресса в ядерной сделке.
В телефонном разговоре Макрон призвал своего иранского коллегу Эбрахима Раиси принять четкое решение по ядерной сделке и выполнить обязательства Ирана по соглашению 2015 года.
Макрон убежден, что конфликт еще можно разрешить, но нужно действовать быстро.
Соглашение 2015 года между Ираном, Китаем, Германией, Францией, Великобританией, Россией и США призвано существенно ограничить ядерную программу Исламской Республики. Взамен перспектива снятия санкций.
Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки в 2018 году при президенте Дональде Трампе и ввели новые санкции против Ирана.
Переговоры о возрождении подписанного в Вене соглашения зашли в тупик на несколько месяцев. Утверждается, что фоном являются разногласия между Тегераном и правительством США по поводу статуса Корпуса стражей исламской революции. В США Революционная гвардия входит в список террористических организаций.
Опубликовано: Тарас Медведев
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