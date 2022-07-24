Индийский миллиардер обошел Билла Гейтса и вышел на 4-е место в списке самых богатых людей мира

Гаутам Адани, индийский миллиардер, занял четвертое место в списке самых богатых людей по версии Bloomberg, опередив Билла Гейтса.

По данным Bloomberg, состояние Гаутама Адани превысило 112 миллиардов долларов. Таким образом, индийский миллиардер оказался на четвертом месте в списке самых богатых, опередив Билла Гейтса.

Выше располагаются лишь Бернар Арно с активами в 137 миллиардов долларов, Джефф Безос (146 миллиардов) и Илон Маск, состояние которого Bloomberg оценивает в 242 миллиарда долларов.

Адани является основателем Adani Group, крупнейшего портового оператора в Индии. Он принадлежит индийской инфраструктурной группе Ahmedabad, которая является крупнейшим в Индии производителем угля и крупнейшим торговцем углем.

Большая часть огромного состояния, накопленного Adani, приходится на долю Adani Group в других предприятиях.

В 1988 году Адани основал Adani Enterprises, флагманскую компанию группы по импорту и экспорту.

Adani Enterprises получила одобрение правительства штата Гуджарат в 1994 году на создание портового комплекса для обработки собственных грузов в порту Мундра. Почувствовав потенциал проекта, Адани решил превратить его в торговый порт.

Он построил к нему железнодорожное и автомобильное сообщение, ведя индивидуальные переговоры с более чем 500 землевладельцами в Индии о создании крупнейшего порта в Индии. С 2009 года Adani Group также занимается производством энергии.