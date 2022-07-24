Главу МВД Сербии шантажирует иностранная разведка, за поддержку России

Глава МВД Сербии Александр Вулин открыто заявил об угрозах и попытках вербовки одной из влиятельных иностранных разведок.

Шантажом иностранные шпионы пытаются заставить Вулина изменить свою политическую позицию по отношению к России. В противном случае ему пообещали провести политическую кампанию, чтобы снять его с поста.

«Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации», — сказал Вулин.

Глава МВД поддерживает президента страны в его пророссийской позиции и неоднократно подвергался критике со стороны политиков ЕС.

Вулин в частности выступал против антироссийских санкций, против вступления Украины в ЕС, а также назвал политиков в Евросоюзе «коммунальщиками».