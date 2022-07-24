Главу МВД Сербии шантажирует иностранная разведка, за поддержку России
Глава МВД Сербии Александр Вулин открыто заявил об угрозах и попытках вербовки одной из влиятельных иностранных разведок.
Шантажом иностранные шпионы пытаются заставить Вулина изменить свою политическую позицию по отношению к России. В противном случае ему пообещали провести политическую кампанию, чтобы снять его с поста.
«Они сказали мне и кто будет вести против меня кампанию, и как это будет происходить. Условие было, чтобы я начал работать на них, но я не буду это делать даже ценой моей головы. Я не буду шпионом ни одной разведывательной организации», — сказал Вулин.
Глава МВД поддерживает президента страны в его пророссийской позиции и неоднократно подвергался критике со стороны политиков ЕС.
Вулин в частности выступал против антироссийских санкций, против вступления Украины в ЕС, а также назвал политиков в Евросоюзе «коммунальщиками».
Опубликовано: Тарас Медведев
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