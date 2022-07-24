Болсанару выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы в Бразилии
Глава бразильского государства Жаир Болсонару официально выдвинут кандидатом от своей партии на президентских выборах в начале октября.
Отметим, что Жаир Болсонару вошел в Либеральную партию только в конце прошлого года, чтобы вообще иметь возможность участвовать в выборах.
Согласно опросам, правый популист Болсонару значительно отстает от левого экс-президента Лулы, который был выдвинут кандидатом от ПТ в Сан-Паулу в четверг. Но Болсонару надеется то, что Конгресс разрешит правительству увеличить расходы на социальные нужды в год выборов.
Кандидат в президенты не может баллотироваться без поддержки партии. Болсонару был избран членом правой Социал-либеральной партии в 2018 году. Создание собственной партии после ухода из СЛП в 2019 году не пошло дальше этапа сбора подписей.
Партии и союзы теперь должны до 15 августа зарегистрировать своих кандидатов в Верховном избирательном суде. С 16 августа кандидатам официально разрешено проводить избирательные кампании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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