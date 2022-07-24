Сергей Лавров рассказал почему жалеет украинский народ
На встрече с лидерами ЛАГ глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российский и украинский народы продолжают поддерживать отношения.
На полях встречи с представителями Лиги арабских государств Лавров заявил, что в России всегда уважали и уважают украинцев.
«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима, и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — заявил глава российской дипломатии.
Сергей Лавров сегодня также обрисовал то, как будет осуществляться конвой грузов из черноморских портов Украины.
По его словам сопровождать сухогрузы с зерном будут корабли России, Турции и еще одной, пока не названной страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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