Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров гарантирует, что Россия поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём пресс-релизе высказал свою уверенность в том, что народы Украины и России будут жить вместе.

Российский дипломат отметил, что Российская Федерация не оставит украинцев и будет оказывать всю необходимую помощь в борьбе с антинародным и антиисторическим режимом, который установила действующая киевская власть.