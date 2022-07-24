Лавров дал слово, что Россия поможет украинцам в избавлении от антинародного режима

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров гарантирует, что Россия поможет украинцам избавиться от антинародного и антиисторического режима.

В воскресенье, 24 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём пресс-релизе высказал свою уверенность в том, что народы Украины и России будут жить вместе.

Российский дипломат отметил, что Российская Федерация не оставит украинцев и будет оказывать всю необходимую помощь в борьбе с антинародным и антиисторическим режимом, который установила действующая киевская власть.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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