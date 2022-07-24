Дачники рассказали, чем и как лучше обрабатывать виноград летом

В начале лета виноград обрабатывают химией. Фунгициды и инсектициды лучше, чем народные средства, защищают лозу от вредителей, грибковых заболеваний.

Обработка винограда в июне:

В июне проводят 2 профилактические обработки химией. В начале месяца от грибка и вредителей опрыскивают сорта, цветущие вначале лета. Второй раз применяют химию в конце июня, сразу после цветения.

Перед цветением:

За 4−7 дней до цветения лозу опрыскивают химией. Эту летнюю обработку проводят для профилактики грибковых заболеваний и защиты винограда от клеща.

В начале июня используют препараты:

Фуфанон.

Ридомил Голд.

Фалькон.

Во время цветения виноград нельзя опрыскивать. Цветение длится не менее 2 недель.

Фуфанон:

Контактно-кишечный инсектицид, который можно использовать на винограднике.

Рабочий раствор готовят в день применения:

на 10 л воды;

13 мл Фуфанона.

Расход рабочей жидкости зависит от размера куста, средний расход − 2−2,5 л/куст.

Ридомил Голд:

Системный фунгицид против милдью. Препарат уничтожает споры грибка, не наносит вред почвенным микроорганизмам.

Пропорции, для приготовления раствора:

вода – 10 л;

Ридомил Голд – 25 г.

Порошок разводят в небольшом количестве воды, потом переливают в бак опрыскивателя. Расход рабочей жидкости 600−800 л/га.

Фалькон:

Жидкий фунгицид системного действия от оидиума. Средство начинает действовать через 2 часа после опрыскивания, защищает виноград от грибка Uncinula ntcator Burr на протяжении 30 дней. При ежегодном применении, концентрацию раствора повышают.

Концентрация препарата по годам, норма дана для 10 л воды:

1 год − 3 мл;

2 − 4 мл;

3 − 6 мл.

4 − 6 мл.

5 − 10 мл.

Раствор такой концентрации применяют при профилактических обработках винограда перед цветением. Для больных кустов нормы расхода другие.

Как опрыскивать виноград перед цветением:

Фуфанон и Ридомил Голд совместимы, поэтому для профилактической обработки готовят баковую смесь. Фалькон имеет масляную консистенцию, поэтому его в баковую смесь не добавляют.

Чтобы не было ожога листьев, раствор Фалькона готовят отдельно. Опрыскивают виноградник утром или вечером в сухую, безветренную погоду. Небольшие виноградники опрыскивают ранцевыми опрыскивателями, для обработки большой территории используют мотоопрыскиватели.

Чем опрыскать виноград в стадии мелкого гороха:

После цветения проводят обработку четырехкомпонентной баковой смесью. Помимо средств от вредителей, болезней, в состав включают удобрение, содержащее в равных соотношениях азот, фосфор, калий.

Вариант баковой смеси, которую применяют после цветения винограда:

от оидиума – Строби;

от милдью – Ридомил Голд МЦ;

от вредителей – Актеллик;

удобрение – Плантафол.

Строби и Ридомил Голд МЦ можно заменить системно-контактным препаратом Кабрио Топ, он эффективен от оидиума, антракноза, милдью.

Чем обработать винограда летом от клеща:

Неорон, Омайт − лучшие препараты от клеща, но у них большой срок ожидания. Последнее опрыскивание можно провести за 2 месяца до сбора урожая.

Если клещ атаковал виноградник в разгар лета, то обработку проводят препаратами серы:

Кумулус (6 обработок за лето, срок ожидания 1 день);

Тиовит Джет (срок ожидания 1 день).

В жаркую сухую погоду от клеща эффективна сера коллоидная сера садовая. Пары серы уничтожают вредителей. Коллоидная сера убивает клещей, насекомых, возбудителей серой гнили, других грибковых заболеваний.