Дачники рассказали, чем и как лучше обрабатывать виноград летом
В начале лета виноград обрабатывают химией. Фунгициды и инсектициды лучше, чем народные средства, защищают лозу от вредителей, грибковых заболеваний.
Обработка винограда в июне:
В июне проводят 2 профилактические обработки химией. В начале месяца от грибка и вредителей опрыскивают сорта, цветущие вначале лета. Второй раз применяют химию в конце июня, сразу после цветения.
Перед цветением:
За 4−7 дней до цветения лозу опрыскивают химией. Эту летнюю обработку проводят для профилактики грибковых заболеваний и защиты винограда от клеща.
В начале июня используют препараты:
Фуфанон.
Ридомил Голд.
Фалькон.
Во время цветения виноград нельзя опрыскивать. Цветение длится не менее 2 недель.
Фуфанон:
Контактно-кишечный инсектицид, который можно использовать на винограднике.
Рабочий раствор готовят в день применения:
на 10 л воды;
13 мл Фуфанона.
Расход рабочей жидкости зависит от размера куста, средний расход − 2−2,5 л/куст.
Ридомил Голд:
Системный фунгицид против милдью. Препарат уничтожает споры грибка, не наносит вред почвенным микроорганизмам.
Пропорции, для приготовления раствора:
вода – 10 л;
Ридомил Голд – 25 г.
Порошок разводят в небольшом количестве воды, потом переливают в бак опрыскивателя. Расход рабочей жидкости 600−800 л/га.
Фалькон:
Жидкий фунгицид системного действия от оидиума. Средство начинает действовать через 2 часа после опрыскивания, защищает виноград от грибка Uncinula ntcator Burr на протяжении 30 дней. При ежегодном применении, концентрацию раствора повышают.
Концентрация препарата по годам, норма дана для 10 л воды:
1 год − 3 мл;
2 − 4 мл;
3 − 6 мл.
4 − 6 мл.
5 − 10 мл.
Раствор такой концентрации применяют при профилактических обработках винограда перед цветением. Для больных кустов нормы расхода другие.
Как опрыскивать виноград перед цветением:
Фуфанон и Ридомил Голд совместимы, поэтому для профилактической обработки готовят баковую смесь. Фалькон имеет масляную консистенцию, поэтому его в баковую смесь не добавляют.
Чтобы не было ожога листьев, раствор Фалькона готовят отдельно. Опрыскивают виноградник утром или вечером в сухую, безветренную погоду. Небольшие виноградники опрыскивают ранцевыми опрыскивателями, для обработки большой территории используют мотоопрыскиватели.
Чем опрыскать виноград в стадии мелкого гороха:
После цветения проводят обработку четырехкомпонентной баковой смесью. Помимо средств от вредителей, болезней, в состав включают удобрение, содержащее в равных соотношениях азот, фосфор, калий.
Вариант баковой смеси, которую применяют после цветения винограда:
от оидиума – Строби;
от милдью – Ридомил Голд МЦ;
от вредителей – Актеллик;
удобрение – Плантафол.
Строби и Ридомил Голд МЦ можно заменить системно-контактным препаратом Кабрио Топ, он эффективен от оидиума, антракноза, милдью.
Чем обработать винограда летом от клеща:
Неорон, Омайт − лучшие препараты от клеща, но у них большой срок ожидания. Последнее опрыскивание можно провести за 2 месяца до сбора урожая.
Если клещ атаковал виноградник в разгар лета, то обработку проводят препаратами серы:
Кумулус (6 обработок за лето, срок ожидания 1 день);
Тиовит Джет (срок ожидания 1 день).
В жаркую сухую погоду от клеща эффективна сера коллоидная сера садовая. Пары серы уничтожают вредителей. Коллоидная сера убивает клещей, насекомых, возбудителей серой гнили, других грибковых заболеваний.
Опубликовано: Ангелина Крент
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Турции: Россия исключила причастность к удару по порту Одессы
Огородники рассказали о правильной подвязке помидоров
МИД Германии считает совместное фото Путина и Эрдогана вызовом для НАТО
WSJ: сооснователь Google подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском
Nikkei: правительство Японии запретило Путину приезжать на похороны Синдзо Абэ