The Telegraph: Британия и США в панике пытаются создать оружие против российских гиперзвуковых ракет
По данным британской газеты The Telegraph, Лондон и Вашингтон пытаются создать оружие против российских ракет.
Как сообщает авторитетная британская газета The Telegraph, военные компании из Соединенных Штатов и Великобритании пытаются создать оружие против российских гиперзвуковых ракет.
Известно, что что над созданием оружия работают специалисты из британской фирмы Cohort и американской Raytheon Missiles & Defense.
При всем этом, передает источник, на данный момент разработки находятся лишь на начальной стадии и не имеют рабочих прототипов.
"Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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