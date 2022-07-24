The Telegraph: Британия и США в панике пытаются создать оружие против российских гиперзвуковых ракет

По данным британской газеты The Telegraph, Лондон и Вашингтон пытаются создать оружие против российских ракет.

Как сообщает авторитетная британская газета The Telegraph, военные компании из Соединенных Штатов и Великобритании пытаются создать оружие против российских гиперзвуковых ракет.

Известно, что что над созданием оружия работают специалисты из британской фирмы Cohort и американской Raytheon Missiles & Defense.

При всем этом, передает источник, на данный момент разработки находятся лишь на начальной стадии и не имеют рабочих прототипов.

"Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в "зачаточном состоянии", - говорится в сообщении.