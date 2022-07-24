Огородники рассказали о правильной подвязке помидоров

Без подвязки выращивают низкорослые сорта помидор. Индетерминантные и полудетерминантные разновидности томатов требуют обязательной подвязки.

Подвязка индетерминантных томатов в теплице: первый способ:

Этот способ применяют в теплице при выращивании высокорослых помидор. Метод особенно эффективен, когда кусты формируют в 2 стебля. Для реализации лайфхака нужна бечевка и стяжка кабельная. Пластиковые (нейлоновые) хомуты с зубчатым зацеплением продаются в строительных магазинах, стоят недорого – упаковка 100 шт. около 100 рублей.

Под потолком теплицы натягивают толстую проволоку, размещают ее над посадочными лунками. Над каждой лункой привязывают бечевку.

Важный момент:

1 веревку, если куст формируют в 1 стебель;

2 веревки на расстоянии 40−50 см, если куст ведут в 2 стебля.

На каждой бечевке по всей длине делают петельки с интервалом 23−25 см, в них должен свободно проходить указательный палец. Петельки нужны для хомутов, которые будут поддерживать центральный проводник.

Длина бечевки равна расстоянию от земли до проволоки плюс припуск 50−60 см на петельки.

Технология подвязки следующая:

куст сажают в лунку;

рядом втыкают пластиковую вилку;

конец веревки привязывают к вилке;

в нижнюю петельку продевают стяжку;

стяжкой обхватывают центральный проводник и затягивают ее.

Если ведут куст в 2 стебля, то к вилке привязывают концы 2-х бечевок, после развилки ветки стяжками прикрепляют к разным веревкам. Метод заслуживает внимания, при таком способе подвязывания, ветки не обламываются под тяжестью наливающихся плодов. Пластиковые хомуты удобно крепить, петельки на бечевках можно сделать заранее.

Подвязка томатов в теплице: второй способ:

Этот способ не трудоемкий, его используют многие дачники. Под потолком теплицы над каждым рядом помидор натягивают проволоку. К этой шпалере подвязывают томатные кусты.

Технология подвязки следующая:

шпагат привязывают к кусту над 5−6 листом, петлю делают свободную, чтобы между веревкой и веткой проходил палец;

бечевку обматывают вокруг центрального проводника по часовой стрелке, верхний конец привязывают к шпалере.

В течение лета отросшие стебли регулярно обвивают вокруг шпагата. В начале августа макушки прищипывают. Томаты пасынкуют, нижние листья периодически обрывают. Когда помидоры формируют в 2 стебля, к шпалере для каждого куста подвязывают по 2 бечевки. Один стебель обвивают вокруг одной веревки, второй стебель – вокруг другой.

Классический способ подвязки томатов:

Это старинный метод, который проверен многими поколениями огородников. Для его реализации нужны колышки. Подойдут деревянные, их можно сделать из штакетника, или пластиковые, их продают в специализированных магазинах. Еще понадобится шпагат.

Технология подвязки следующая:

высаживают помидоры;

через неделю возле каждого растения вбивают кол (на расстоянии 10−15 см от стебля);

нарезают шпагат на отрезки длиной 40 см;

стебли подвязывают к кольям «восьмеркой», петлю размещают под первой цветочной кистью.

Подвязку повторяют, когда томаты отрастут. Стебли не перетягивают веревкой, не прижимают плотно к колу. Это затормозит развитие, отсрочит плодоношение.

Все 3 способа проверены на практике, их можно использовать в теплице, открытом грунте.