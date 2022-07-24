Визит президента РФ Владимира Путина в Иран является "тревожным сигналом" для Запада, утверждает американский журнал The National Interest.

По мнению обозревателя Марка Эпископоса, визит президента России Владимира Путина в Тегеран является плохим сигналом для западных стран, пишет государственное российское агентство РИА "Новости".

По словам обозревателя, большая часть незападного мира остается нейтральной или, как в случае с Китаем и Ираном, явно поддерживает российское видение конфликта в Украине.

Автор материала обратил также внимание на существование иной точки зрения, несмотря на "постоянные попытки европейских и американских политиков выстроить единый глобальный фронт против Кремля".

Российские СМИ, в свою очередь, подчеркивает, что следствием хороших контактов России с другими странами стало заключение соглашения об экспорте зерна из Украины. Это доказывает, что Российскую Федерацию нельзя изолировать.