Огородники рассказали, что делать, если листья томатов желтеют

Понять, почему у томатов желтеют листья, трудно, эта проблема возникает по разным причинам. Помидоры могут болеть, страдать от нашествия насекомых или дефицита питательных веществ.

Что делать, если желтые пятна между жилками:

С такой проблемой сталкиваются в начале плодоношения, когда на кустах, растущих в защищенном грунте, активно завязываются плоды. Хаотичные желтые пятна между жилками – симптом дефицита магния.

Магниевое голодание возникает, если грунт в теплице не обновляют, при подготовке почвы к посадке, не вносят органические и минеральные удобрения богатые магнием. Если листья желтеют по такой схеме, то кусты опрыскивают нитратом магния (магниевая селитра). Рецепт: вода 10 л, 1 ч. л. магниевой селитры.

Листья томатов желтеют от основания:

Если молодые листья желтею от основания и становятся мозаичными, то растению не хватает марганца. Проблема возникает не часто, причины: жесткая вода для полива, на огороде известковая почва.

Для профилактики дефицита, помидоры поливают слабым раствором перманганата калия

Если вовремя не отреагировать на желтые пятна на листьях, то томаты остановятся в росте, часть цветков опадет. Внекорневая подкормка сернокислым магнием решит проблему. Рецепт раствора: вода − 10 л, сернокислый магний – 5 г.

Помидоры желтеют после пересадки:

После пересадки помидор, с проблемой резкого пожелтения листьев часто сталкиваются начинающие огородники. Ситуация возникает из-за неправильного ухода, погоды, ранних сроков посадки.

Ошибки ухода:

Рассаду, после пересадки, часто и обильно поливали. Так делать не стоит. Нужно хорошо полить кусты при посадке, потом 7−10 дней не поливать. За это время растения приживутся, корневая система начнет полноценно работать.

Поспешили с пересадкой:

Томаты поторопились высадить в холодный грунт. Если температура почвы ниже 10 ℃, то придаточные корни не усваивают фосфор. Дефицит микроэлемента приводит к пожелтению листьев, задержке развития.

В открытом грунте можно ничего не делать, ожидая потепления, можно подкормить томаты по листу колофермином фосфора. Тепличным растениям улучшить микроклимат проще, можно повесить инфракрасную лампу, она прогреет грунт, и тоже подкормить колофермином фосфора.

Виновата погода:

В дождливую погоду у растущих в открытом грунте помидор желтеют нижние листья. Если ситуация наблюдается в июле, то ничего страшного. Листья стареют и желтеют естественным образом, погода не виновата. В этом случае их просто обрывают.

Если нижние листья желтеют в июне, то нужно принимать экстренные меры. Скорее всего помидоры заболели. При высокой влажности воздуха активизируется гриб Альтернариа. Патоген поражает кусты. Сначала у томатов появляются сухие желтые пятна на листьях, потом болезнь (альтернариоз) охватывает стебли.

Проблему решают агротехническими методами:

нижние листья обрывают, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;

в теплице временно ограничивают поливы;

обрабатывают кусты от грибка фунгицидом, народным средством.

Народные средства: зола (сухая, настой), молоко с йодом. Магазинные препараты для теплицы: Хом, Абига Пик. Средства от грибка для томатов открытого грунта: Акробат МЦ, Сектин Феномен, Ридомил Голд МЦ.

Для профилактики и лечения альтернариоза томаты подкармливают калийными удобрениями. В открытом, закрытом грунте кусты поливают под корень монофосфатом калия. Рецепт приготовления раствора: вода − 10 л, монофосфат калия – 2 ст. л.