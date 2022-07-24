Огородники рассказали, что делать, если листья томатов желтеют
Понять, почему у томатов желтеют листья, трудно, эта проблема возникает по разным причинам. Помидоры могут болеть, страдать от нашествия насекомых или дефицита питательных веществ.
Что делать, если желтые пятна между жилками:
С такой проблемой сталкиваются в начале плодоношения, когда на кустах, растущих в защищенном грунте, активно завязываются плоды. Хаотичные желтые пятна между жилками – симптом дефицита магния.
Магниевое голодание возникает, если грунт в теплице не обновляют, при подготовке почвы к посадке, не вносят органические и минеральные удобрения богатые магнием. Если листья желтеют по такой схеме, то кусты опрыскивают нитратом магния (магниевая селитра). Рецепт: вода 10 л, 1 ч. л. магниевой селитры.
Листья томатов желтеют от основания:
Если молодые листья желтею от основания и становятся мозаичными, то растению не хватает марганца. Проблема возникает не часто, причины: жесткая вода для полива, на огороде известковая почва.
Для профилактики дефицита, помидоры поливают слабым раствором перманганата калия
Если вовремя не отреагировать на желтые пятна на листьях, то томаты остановятся в росте, часть цветков опадет. Внекорневая подкормка сернокислым магнием решит проблему. Рецепт раствора: вода − 10 л, сернокислый магний – 5 г.
Помидоры желтеют после пересадки:
После пересадки помидор, с проблемой резкого пожелтения листьев часто сталкиваются начинающие огородники. Ситуация возникает из-за неправильного ухода, погоды, ранних сроков посадки.
Ошибки ухода:
Рассаду, после пересадки, часто и обильно поливали. Так делать не стоит. Нужно хорошо полить кусты при посадке, потом 7−10 дней не поливать. За это время растения приживутся, корневая система начнет полноценно работать.
Поспешили с пересадкой:
Томаты поторопились высадить в холодный грунт. Если температура почвы ниже 10 ℃, то придаточные корни не усваивают фосфор. Дефицит микроэлемента приводит к пожелтению листьев, задержке развития.
В открытом грунте можно ничего не делать, ожидая потепления, можно подкормить томаты по листу колофермином фосфора. Тепличным растениям улучшить микроклимат проще, можно повесить инфракрасную лампу, она прогреет грунт, и тоже подкормить колофермином фосфора.
Виновата погода:
В дождливую погоду у растущих в открытом грунте помидор желтеют нижние листья. Если ситуация наблюдается в июле, то ничего страшного. Листья стареют и желтеют естественным образом, погода не виновата. В этом случае их просто обрывают.
Если нижние листья желтеют в июне, то нужно принимать экстренные меры. Скорее всего помидоры заболели. При высокой влажности воздуха активизируется гриб Альтернариа. Патоген поражает кусты. Сначала у томатов появляются сухие желтые пятна на листьях, потом болезнь (альтернариоз) охватывает стебли.
Проблему решают агротехническими методами:
нижние листья обрывают, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
в теплице временно ограничивают поливы;
обрабатывают кусты от грибка фунгицидом, народным средством.
Народные средства: зола (сухая, настой), молоко с йодом. Магазинные препараты для теплицы: Хом, Абига Пик. Средства от грибка для томатов открытого грунта: Акробат МЦ, Сектин Феномен, Ридомил Голд МЦ.
Для профилактики и лечения альтернариоза томаты подкармливают калийными удобрениями. В открытом, закрытом грунте кусты поливают под корень монофосфатом калия. Рецепт приготовления раствора: вода − 10 л, монофосфат калия – 2 ст. л.
Опубликовано: Ангелина Крент
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